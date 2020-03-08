Два выстрела и беглый сын судьи: подробности ночного ЧП в Колпино. ФАН-ТВ

В Колпино нашли мертвым 14-летнего школьника. Погибшего обнаружили в подъезде одного из домов по улице Ижорского Батальона с огнестрельным ранением в голову. На место прибыли оперативники, медики-криминалисты, следователи СК РФ. Кроме того, по словам корреспондента ФАН-ТВ, подтянулось немало очевидцев и простых зевак.

Они рассказали, что подростки отмечали чей-то день рождения, «праздник» проходил в гостях у сына судьи Колпинского района — 15-летнего школьника, с которым дружил убитый юноша (в социальных сетях парни отмечены друг у друга, как «лучшие друзья»).

Жители дома, в котором произошло ЧП, говорят, что слышали два выстрела. По предварительным данным, оружием убийства стало ружье. Стоит отметить, что взрослых дома в этот момент не было.

«Нам интересно, мы местные, живем рядом, в этом районе. Хочется быть здесь, чтобы узнать какую-то инфу. Ситуация весьма нестандартная для нашего района. Были, конечно, случаи, но не с такой жестокостью. И по информации [из социальных сетей] это сделал сын судьи, поэтому непонятно вообще», — рассказал журналистам местный житель Денис, который с небольшой компанией приятелей долгое время следил за происходящим.

Пока за оцеплением работали спецслужбы, наблюдатели строили различные догадки о происшествии. По одной из них, подозреваемый мог хвастаться перед приятелями ружьем, а выстрелить случайно. Так или иначе, сына судьи в доме не нашли — с места ЧП он скрылся, ружья в квартире тоже не обнаружили. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.