Составлен рейтинг самых популярных профессий среди россиянок

Москва, 8 марта. Самой популярной профессией среди представительниц прекрасного пола в России является продавец и учитель. Соответствующие данные за три квартала 2019 года представлены в исследовании экспертов Росстата.

RT составил рейтинг популярных направлений деятельности женщин в РФ. Так, на первом месте расположилась профессия продавца. В стране 13,1% россиянок занимаются именно этой деятельностью. Вторая строчка рейтинга — у тех, кто работает в области образования. В эту категорию входят учителя, педагоги и воспитатели. В этой сфере заняты 10,1% от общего числа женщин.

Тройку лидеров замыкают профессии, связанные с бизнесом и администрированием. По официальным данным, в этой области работают 9,7% представительниц прекрасного пола. Также достаточно популярными профессиями среди женщин являются средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) — 6,7%.

Данные Росстата на конец III квартала 2019 года свидетельствуют о том, что в общей сложности в РФ работают 35,2 млн женщин.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее рассказал, какие профессии в стране «отмирают» в связи с развитием новых технологий. На лекции в Финансовом университете при правительстве РФ министр заметил, что в ближайшее время профессия бухгалтера будет не востребована. По его словам, внедрение современных систем также позволит сократить количество охранников.

Глава Сбербанка Герман Греф на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект» подчеркнул, что профессии с применением технологий будут востребованы в будущем. По его словам, на сегодняшний день технологии — доминирующий фактор, который определяет все, в том числе политику, экономику, социальную жизнь, общество и жизнь каждого человека. Все простые специальности в скором времени будут вычеркнуты из списка профессий из-за развития искусственного интеллекта, резюмировал Герман Греф.

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