Сирийские военные нашли доказательства подготовки террористами химатаки в Серакибе

Дамаск, 8 марта. Террористы готовили провокации с использованием отравляющих химических веществ в городе Серакиб сирийской провинции Идлиб. Доказательства этого обнаружили военные правительственной армии САР.

В одном из домов в жилом квартале Серакиба ими был найден баллон с вытекшей жидкостью, элементы средств химзащиты, а также самодельное взрывное устройство с подведенными проводами. По словам офицера САА, желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом. По результатам предварительного анализа — это хлор. СВУ было обезврежено саперами. Сейчас на месте продолжают работать специалисты, уточняет РИА Новости.

Напомним, 4 марта российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о попытках 15 террористов взорвать на западе Серакиба боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами. Затем боевики хотели обвинить сирийских военных в применении запрещенных отравляющих веществ, чтобы помешать дальнейшую наступлению в Идлибе.

Однако планы террористов сорвались. Боевики, не имея опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами, нарушили герметичность одной из емкостей и получили отравление.

С полуночи 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня. Это стало одним из главных итогов российско-турецких переговоров в Москве 5 марта. Обострение обстановки в Сирии обсудили президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По итогам встречи они приняли соглашение, которое помимо прекращения огня, предусматривает создание коридора безопасности шириной шесть километров районе трассы М4. Кроме того, с 15 марта эту трассу начнут патрулировать российские и турецкие военные.

После встречи с Путиным Эрдоган признался турецким журналистам, что больше не настаивает на своем призыве к главе РФ оставить Турцию один на один с Сирией.

К слову, именно из-за действий Анкары обстановка в Идлибе обострилась до такой степени, что стала требовать внешнего вмешательства. Турция поддерживает орудующих в этой провинции боевиков, представляя их как «умеренную оппозицию», поставляет им оружие и технику.

И хотя эта поддержка оборачивается для Турции потерями, Анкара продолжает придерживаться этого курса. 27 февраля террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», связанной с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1, атаковали сирийские войска. Те открыли ответный огонь по боевикам, среди которых в этот момент находились турецкие военные. В результате обстрела погибли 33 военнослужащих армии Турции, более 30 человек пострадали. В Минобороны РФ после этого заявили, что солдат турецких ВС там не должно было быть.

1 Организация запрещена на территории РФ.