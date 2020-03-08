Эксперт по информбезопасности Вехов рассказал, как защитить банковские карты от мошенников

Москва, 8 марта. Покупать товар на сервисе, где нет свежих откликов, и сохранять пароли на сайтах не стоит. Это простые правила, необходимые для того, чтобы избежать хищения денег с банковской карты.

В прошлом году, согласно статистике, с карт россиян похитили 6,5 млрд рублей, из которых примерно 3 млрд мошенники украли у пользователей Сети. Злоумышленники создают специальные сайты, которые практически идентичны известным интернет-магазинам и банкам.

Специалисты из отдела кибербезопасности рассказали, как защитить свои накопления на банковских картах. Как заметил эксперт информационной безопасности Виталий Вехов, в настоящее время есть два метода, которые чаще всего используют интернет-мошенники. В первом случае жертвами злоумышленников становятся люди, которые сами публикуют информацию банковских карт в Интернете. Специалист предупреждает, что мошенники, зная лишь CVV-код, могут перевести деньги с карты.

Виталий Вехов советует запомнить этот защитный код на обороте карты, а затем стереть его с нее. Важно сделать так, подчеркивает специалист, чтобы реквизиты банковской карты нигде не фигурировали. Для этого можно прикрепить к зарплатной карте бесплатную и переводить на нее регулярные платежи.

Также стоит не забывать о сайтах-подделках, предупреждает эксперт. По его словам, очень часто мошенники под видом официальных банковских или торговых приложений присылают пользователю Сети код для скачивания, который позволяет им украсть деньги с карты. Кроме того, важно читать отзывы перед покупкой в интернет-магазине и следить за датой их публикации. Если свежих откликов нет, то лучше отказаться от покупки в данной магазине. Виталий Вехов напомнил и о функции «сохранить пароль», которая есть во многих браузерах. Он посоветовал отказаться от нее и всегда удалять данные о своей банковской карте.

В случае хищения денег с банковской карты нужно в самые кратчайшие сроки обратиться в правоохранительные органы. Эксперты призывают россиян быть внимательнее при совершении покупок через Интернет.

В Центробанке РФ россиянам дали совет, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений. Именно такой новой схемой пользуются в последнее время мошенники. В пресс-службе ЦБ пояснили, что нельзя доверять звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты. Россиянам напомнили, что ЦБ не работает напрямую с физическими лицами.