Москва, 8 марта. Международные следователи хотели нарушить границы РФ для поиска свидетелей по делу о крушении MH17. При этом они не собирались информировать о своих намерениях российские власти.

Об этом стало известно из протокола встречи оперативного штаба Совместной следственной группы в Нидерландах в январе 2018 года. Участники обсуждали, как найти свидетелей в России, не предупреждая официальные власти. Представитель Бельгии говорит, что «не видит в этом никакой проблемы». На что представитель Украины заявляет, что также «не видит сложностей», но хочет обсудить этот вопрос с руководством.

Документ опубликовали независимые журналисты платформы Bonanza Media Одного из журналистов платформы Макса ван дер Верффа особенно поразила та часть документа, где речь идет о нарушении российского законодательства «путем заманивания свидетелей и скрытия информации от России».

«Они открыто говорят, что им совершенно безразличны законы РФ. Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства», — цитирует его ТАСС.

Напомним, Boeing-777 потерпел крушение в Донецкой области Украины в июле 2014 года. На борту лайнера в момент трагедии находилось 298 человек, все они погибли. По официальной версии, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук». Киевские власти тут же обвинили в причастности к трагедии Россию и военных народных республик Донбасса.

ДНР и ЛНР в ответ указали, что у них нет оружия, с помощью которого можно сбить самолет на такой высоте. Россия подобные голословные обвинения также отвергла, а расследование крушения самолета назвала предвзятым и однобоким. В МИД РФ неоднократно указывали на то, что международная следственная группа игнорировала данные, полученные российскими экспертами.