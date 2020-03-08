ВСУ обстреляли из минометов населенный пункт Калиновка в ЛНР

Луганск, 8 марта. ВСУ один раз за сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За минувшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщает представительство ЛНР.

Подчеркивается, что с украинской стороны по территории ЛНР было выпущено 12 мин из минометов калибром 82 миллиметра по поселку Калиновка.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Крымское подорвался на мине украинский военный, командир мехвзвода батальона «Холодный Яр» Дмитрий Фирсов. Ранее он состоял в украинском батальоне «Донбасс» и принимал участие в боях у донецкого аэропорта.

Напомним, что в апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине. Согласно данным ООН, жертвами гражданского конфликта стали 13 тыс. человек.