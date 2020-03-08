Кристиан Бэйл станет злодеем в фильме «Тор 4: Любовь и гром»



Вашингтон, 8 марта. Новым злодеем в фильме «Тор 4: Любовь и гром» станет американский актер Кристиан Бэйл. Информация об этом появилась в официальном Twitter издания Entertainment Tonight.

В сообщении ET ссылается на голливудскую актрису Тессу Томпсон, которая заявила об этом на премьере третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Журналист издания попросил ее прокомментировать возвращение к роли союзницы и напарницы Тора — Валькирии.

Но актриса не ограничилась рассказом только о своем персонаже.

«Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — сказала она.

Как сообщала ранее «Газета.ру», после выхода четвертой части франшизы Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» из киносерии уйдет исполняющий роль Тора Крис Хемсворт.