В ЛНР ликвидировали 46 природных пожаров за минувшие сутки

Луганск, 8 марта. МЧС Луганской Народной Республики ликвидировало 46 природных пожаров за сутки на площади более 70 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Ранее в Луганске сообщали о возгорании травы и сухостоя на общей площади около 83 гектаров и ликвидации 38 природных пожаров за сутки​​​. За минувшие сутки МЧС ЛНР ликвидировано 50 пожаров, 46 из которых связаны с возгоранием сухой травы на общей площади более 70 гектаров.

Ведомство связывает пожары в республике с аномально теплой зимой и отсутствием снежного покрова. 8 марта в Луганске ожидается 20 градусов тепла. МЧС призывает жителей ЛНР не сжигать сухую траву.

«Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, требующее слаженных и осознанных действий со стороны граждан», — подчеркивают в МЧС ЛНР.

Недавно глава Рослесхоза Сергей Аноприенко сообщил, что Иркутская область, Тува, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к борьбе с лесными пожарами уже в апреле. До этого Росгидромет предупреждал, что сезон лесных пожаров на Дальнем Востоке наступит раньше обычного из-за аномально теплой погоды.