Эксперты назвали лучшие подарки на 8 Марта

Москва, 8 марта. Эксперты назвали лучшим подарком на 8 Марта эмоции, а партнершам по бизнесу рекомендовали дарить сладости и некрепкий алкоголь.

Выбирая букет, специалисты советуют отдать предпочтение сезонным цветам: крокусам, гиацинтам и тюльпанам. Значение имеет их оттенок. Белые и светлые цветы подходят юным девушкам, красные — дарят только возлюбленным, а розовые считаются универсальными, отмечает эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Эксперты советуют покупать цветы со слегка зеленоватыми бутонами, так как, оказавшись в воде, они продолжат расти. Чтобы продлить жизнь цветов, необходимо подрезать стебли ножом или секатором и поставить несладкую газированную минеральную воду.

Выбирая подарок, следует избегать вещей, которые вернут женщину в будни и лишат праздничного настроения, считают специалисты. Поэтому не подойдут стандартные парфюмерные наборы, которые дают женщине понять, что при выборе подарка даритель о ней не думал.

Однако больше всего женщины ценят отношение к себе и проявление чувств «вне программы», отмечает Басманова.

«Букет сам по себе, бах — на белые ночи в Петербург, на воздушном шаре (полетать) – что-то такое, что нетрадиционным образом выражает чувства», — цитирует эксперта РИА Новости.

Поздравления в подарочном этикете зависят от уровня коммуникации. Иногда достаточно поздравить звонком, через мессенджер или по почте. Сделать поздравление более приятным помогут личные нотки.

Подарки бизнес-партнерам эксперты советуют делать деловые или универсальные. Сертификаты дарить не стоит, так как в глаза не должна бросаться цена презента и сама концепция подарка предполагает сюрприз, отмечает бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева.

Если фантазия подводит лучше ограничиться цветами, конфетами и некрепким спиртным достойного качества, считает эксперт.

Ранее российских женщин с Международным женским днем поздравил президент России Владимир Путин, сообщает «Газета.ру». глава государства отметил, что способность беззаветно любить, сопереживать и заботиться передаются российским женщинам из поколения в поколение.