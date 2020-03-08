Стало известно о жительнице Омской области с пенсией более 52 тыс. рублей

Омск, 8 марта. В Омской области обнаружена 70-летняя россиянка, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей, сообщает заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич.

Чиновница подчеркивает, что данную сумму пенсионерка заработала исключительно на страховых взносах. При этом отмечается, что средняя пенсия в регионе составляет 13,8 тыс. рублей.

По словам Смигасевич, число женщин от общего количества пенсионеров в Омской области составляет две трети.

«Если точнее, 397 тыс. из почти 598 тыс. получателей пенсий», — подчеркивает замуправляющего в региональном отделении ПФР.

В ведомстве отмечают, что пенсионерки продолжают работать и в очень преклонном возрасте. Из 53,7 тыс. омичек старше 80 лет продолжают трудиться 132 женщины, из них трое — старше 90 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высокие стандарты в социальной сфере должны соблюдаться в каждом регионе страны, хотя это и нелегко. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с руководителями фракций Госдумы. Он подчеркнул, что социальная сфера касается людей абсолютно любого возраста, поэтому высокие стандарты должны соблюдаться в каждом регионе и муниципалитете.