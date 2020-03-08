Украинский ЗАЗ запустил тестовый выпуск российских автомобилей Lada



Киев, 8 марта. На Украине запустили выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada. Производство открыто на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ), выпускавшем когда-то легендарные «Запорожцы».

В корпорации «УкрАВТО» заявляют, что выпуск начат в рамках аудита, который на ЗАЗ проводят проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault.

«Выпущенные автомобили, что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет», — уточнил пресс-секретарь «УкрАВТО» Дмитрий Скляренко.

По данным украинского издания «Главком», ЗАЗ будет выпускать пробные партии Lada Largus, а в перспективе — Lada Vesta, Lada XRay и внедорожники Lada 4x4. Украинские Lada будут несколько отличаться от российских. Во-первых, из-за ограниченного выбора комплектующих. У Largus по этой причине будет доступен только базовый 87-сильный мотор, а Vesta и Xray будут оснащать только механической трансмиссией.

Второе отличие — ценовое.Украинские Lada будут стоить дороже российских. Например, стоимость Largus составит 307 440 гривен (примерно 850 тыс. рублей), а в России такая модель стоит 615,9 тысячи.

Отметим, что ЗАЗ последние пять почти ничего не выпускает. Дела завода очень плохи: по решению суд он находится в процедуре санации. Таким образом, проект с Lada станет для ЗАЗ шансом не пойти ко дну. При этом, как отмечает телеканал «Царьград», местные издания новость о выпуске тестовых партий Lada преподнесли по-разному. Некоторые издания представили это как предательство и сотрудничество со «страной-агрессором».

«Война или бизнес?» — возмущаются украинские СМИ. Очевидно, учитывая загибающееся положение украинского автопрома «УкрАВТО», в которую входит ЗАЗ, сделал ставку на бизнес и не стал считать «зрадой» отверточную сборку российских машин. Тем более, что попытки ЗАЗ выпустить современный автомобиль самостоятельно не увенчались успехом.На эту тему появлялось множество анекдотов.

Один из них вспомнила KP.RU: «На международном автосалоне представили новую модель «ЗАЗ» с двенадцатицилиндровым двигателем с турбонаддувом, климат-контролем, дисковыми тормозами, АКП, салон из натуральной кожи. Но тест-драйв автомобиля провалился:машину разорвало напополам из-за срабатывания подушки безопасности».