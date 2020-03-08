В Колпино разыскивают убийцу 14-летнего подростка. События дня. ФАН-ТВ

В Колпино убит 14-летний подросток Страшная трагедия разыгралась этой ночью в Колпино. В парадной одного из домов обнаружили тело 14-летнего ребенка. Причина смерти: огнестрельное ранение в голову. Следственный комитет по Петербурге сообщил, что подозреваемый разыскивается. Он, по некоторым данным, ровесник и друг погибшего. В распоряжении ФАН появились видео с места событий. Предположительно, у одного из детей вчера был день рождения — школьники баловались с охотничьим ружьем на лестничной площадке, и мальчик мог быть застрелен случайно. Впрочем, преступник в итоге скрылся, а самого оружия на месте ЧП тоже не нашли. СМИ уже сообщили, что к убийству может быть причастен сын судьи Колпинского района. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Шестеро погибли при ДТП в Коми Другая трагедия случилась уже в Республике Коми. Шесть человек погибли в ДТП на трассе Сосногорского района. ФАН публикует кадры с места аварии, где столкнулись две легковушки Renault. Это произошло в ночь на 8 марта недалеко от поселка Нижний Одес. Причин и других подробностей оперативники пока не озвучили. Сейчас устанавливаются личности жертв: по предварительным данным, в одной из машин ехала семья — дети и их родители. Два ребенка доставлены в больницу, за их жизнь борются врачи.

Италия готовится к массовому карантину Экстренные меры планируются из-за коронавируса на севере Италии. Власти страны собираются ввести карантин в Ломбардии, Венеции, Парме и еще в общей сложности в девяти провинциях. Об этом сообщило российское посольство в Риме. Предполагается, что регионы закроют на въезд и на выезд. При этом число зараженных в европейской стране стремительно растет и превышает уже 5000. Более 200 человек погибли. Тем временем в России коронавирус зафиксирован лишь 14 раз, причем из них 12 случаев стали «привозом» из той самой Италии. Российские власти на этом фоне призывали воздержаться от поездок на Апеннины.