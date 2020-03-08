В Колпино разыскивают убийцу 14-летнего подростка. События дня. ФАН-ТВ

В Колпино убит 14-летний подросток
Страшная трагедия разыгралась этой ночью в Колпино. В парадной одного из домов обнаружили тело 14-летнего ребенка. Причина смерти: огнестрельное ранение в голову. Следственный комитет по Петербурге сообщил, что подозреваемый разыскивается. Он, по некоторым данным, ровесник и друг погибшего. В распоряжении ФАН появились видео с места событий. Предположительно, у одного из детей вчера был день рождения — школьники баловались с охотничьим ружьем на лестничной площадке, и мальчик мог быть застрелен случайно. Впрочем, преступник в итоге скрылся, а самого оружия на месте ЧП тоже не нашли. СМИ уже сообщили, что к убийству может быть причастен сын судьи Колпинского района. Сейчас по факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Шестеро погибли при ДТП в Коми
Другая трагедия случилась уже в Республике Коми. Шесть человек погибли в ДТП на трассе Сосногорского района. ФАН публикует кадры с места аварии, где столкнулись две легковушки Renault. Это произошло в ночь на 8 марта недалеко от поселка Нижний Одес. Причин и других подробностей оперативники пока не озвучили. Сейчас устанавливаются личности жертв: по предварительным данным, в одной из машин ехала семья — дети и их родители. Два ребенка доставлены в больницу, за их жизнь борются врачи.
Италия готовится к массовому карантину
Экстренные меры планируются из-за коронавируса на севере Италии. Власти страны собираются ввести карантин в Ломбардии, Венеции, Парме и еще в общей сложности в девяти провинциях. Об этом сообщило российское посольство в Риме. Предполагается, что регионы закроют на въезд и на выезд. При этом число зараженных в европейской стране стремительно растет и превышает уже 5000. Более 200 человек погибли. Тем временем в России коронавирус зафиксирован лишь 14 раз, причем из них 12 случаев стали «привозом» из той самой Италии. Российские власти на этом фоне призывали воздержаться от поездок на Апеннины.
Путин распорядился о миграционной реформе
В России грядет миграционная реформа. Президент Владимир Путин утвердил список поручений кабмину и другим ведомствам — по изменению политики в данной сфере. Ряд новых идей коснулись гражданства, вида на жительство и механизмов контроля за миграцией. В частности, для соискателей российского паспорта будут действовать несколько режимов, включая общий, упрощенный. Первый вариант — прием в гражданство на общих условиях, что по умолчанию применяется ко всем иностранцам, а упрощенный порядок предусмотрен для граждан из стран, близких к России в культурном плане. Обе процедуры (общая и упрощенная) потребуют, кроме знания русского языка, отсутствие социальных конфликтов за время пребывания в нашей стране. При этом основным миграционным статусом станет вид на жительство, а не временное разрешение. Что касается режима долгосрочного пребывания, для него главным условием будет регистрация в новой госсистеме с биометрическими данными. Доклады на эту тему главе государства представят до марта 2021 года.