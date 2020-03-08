Россияне стали чаще брать микрозаймы на подарки к 8 Марту

Москва, 8 марта. Число микрозаймов на подарки к Международному женскому дню выросло на 4% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24»

«В преддверии 8 марта 260 тыс. мужчин оформили займы на подарки к Международному женскому дню на сумму 2,5-2,7 млрд рублей», — сообщают эксперты.

Они подчеркивают, что в прошлом году россиян, взявших микрозайм было на 10 тыс. меньше. Общая сумма займа в 2019 году составила 2 млрд рублей. Чаще всего к услугам финансовых организаций прибегали жители Москвы и Подмосковья, а также Новосибирска и Красноярска.

Самыми распространенными подарками на 8 Марта в этом году стали романтическое путешествие или свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, поход в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны.

«При этом более 60% женщин негативно отнеслись к тому, что подарок был куплен в кредит, так как ежемесячные выплаты могут негативно сказаться на семейном бюджете», — говорит член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Виктор Семендуев

Ранее сообщалось, что сеть магазинов подарков «Красный куб» закрывает свои торговые точки и уходит с рынка. В 2007 году сеть «Красного куба» насчитывала около 200 магазинов, являясь крупнейший ритейлером подарков. Эксперты отмечают, что компания не смогла справиться с растущей конкуренцией со стороны онлайн-магазинов.