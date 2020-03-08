В Италии подписан новый декрет по противодействию распространению коронавируса

Рим, 8 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет, которым предусмотрены экстренные меры по противодействию распространению нового типа коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANSA.

Декрет содержит положение о фактической изоляции северной области Ломбардия, в которой выявлено наибольшее количество заражений, и 14 провинций в областях Пьемонт, Эмилия-Романья, Венето (включая Венецию) и Марке. По данным агентства, на указанной территории за исключением экстренных обстоятельств запрещается выезд и въезд.

Согласно документу, по всей стране также прекращается работа спортивных и развлекательных учреждений, театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры. В барах и ресторанах обеспечат расстояние между посетителями не менее метра. Время работы заведений ограничивается 12 часами с 06.00 до 18.00.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Италии от вызванного коронавирусом нового типа заболевания погибли 36 человек. Общее количество умерших составило 233 человека, инфицировано 5883 человека.