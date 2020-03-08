Пожар забрал жизнь ребенка в Удмуртии, еще семеро пострадали

Ижевск, 8 марта. Один человек погиб, еще семеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщается, что в поселке Игра горели 8 квартир в 2 подъездах жилого дома на общей площади 150 кв. м.​​

«По предварительным данным, всего пострадали 8 человек, в том числе 4 ребенка, один из них погиб», — передает МЧС.

Из горящего здания спасатели эвакуировали 20 человек. Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Хабаровске горело здание автосервиса. Очаг возгорания находился в одноэтажном здании с деревянной крышей. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.