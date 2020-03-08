Британский таблоид раскритиковал конкурсы красоты в армии и полиции России

Лондон, 8 марта. Британский таблоид Daily Mail выпустил материал с критикой конкурсов красоты, которые проводились в российских правоохранительных органах и вооруженных силах России в честь Международного женского дня.

Издание возмутили конкурс «Краса ВДВ – 2020», прошедший в Курской области смотр «Краса полиции» и другие подобные мероприятия в армии и правоохранительных органах. Смотр «Краса полиции» британский таблоид раскритиковал за то, что участвовать в нем могли исключительно женщины в возрасте до 30 лет. В издании отметили, что победительница конкурса Ирина Ходыревская подверглась травле из-за нестандартных внешних данных.

«Красу ВДВ – 2020» таблоид критиковал за то, что участницы помимо умения стрелять демонстрировали кулинарный талант и другие умения. Также авторы возмутились тем, что в одном из конкурсов участниц назвали «военнослужащими слабого пола», а в другом оценивались умения конкурсанток в шитье.

В материале авторы привели мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая назвала подобные конкурсы «абсурдными», «нелепыми» и «сексистскими». Красильникова подчеркнула, что мужчины избавлены от подобных мероприятий.

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