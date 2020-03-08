Жительница Бийска потребовала 2 млн рублей за «уникальную» корягу

Бийск, 8 марта. Жительница Бийска в Алтайском крае выставила на продажу на сайте объявлений «корягу из Чулышманской долины», запросив за древесину 2 миллиона рублей.

Продавец объясняет столь высокую цену за кусок дерева его уникальным свойством — в него вросло три камня. Женщина подчеркнула, что «из-за инфляции» эта цена актуальна лишь до конца октября.

Курьезное объявление было размещено еще в феврале, но местные СМИ обратили на него внимание только сейчас.

В начале марта на одном из интернет-порталов Читы местный житель выставил на продажу нижнее белье певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Комплект мужчина оценил в 15 тыс. рублей. По словам продавца, белье Бузовой он обнаружил в гримерке Забайкальской филармонии еще в сентябре 2019 года, когда звезда приезжала с гастролями в Читу. Несмотря на то, что местные жители неохотно верят мужчине, он утверждает, что может предоставить доказательства того, что найденное им нижнее белье действительно принадлежит Ольге Бузовой.

В конце января на «Авито» был обнаружен необычный лот: женщина выставила на торги лист бумаги с автографом певицы Лолиты Милявской. По утверждению продавца, автограф был получен в 2007 году. Женщина хочет выручить за автограф 300 тыс. рублей.