Два человека погибли под завалами отеля в Китае, предназначенного для карантина COVID-19

Пекин, 8 марта. Спасателям удалось достать 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были мертвы, сообщает издание «Синьцзинбао».

В результате обрушения шестиэтажного здания под завалами оказались 70 человек. Отель был построен в 2018 году, и в последние месяцы использовался для карантина тех, кто тесно общался с носителями коронавируса COVID-19.

Что стало причиной обвала здания не сообщается.

Ранее мэр города Вашингтон Мюриэл Боузер сообщила в Twitter, что в столице США предположительно зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.