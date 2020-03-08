В Болгарии у двоих человек тесты показали наличие коронавируса

София, 8 марта. Два первых случая заражения COVID-19 зарегистрированы в Болгарии, сообщил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

«Четыре образца дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена еще одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат», — говорит болгарский чиновник.

Отмечается, что анализы пациентов отправлены на повторные тесты в лабораторию, чтобы окончательно подтвердить диагноз. По словам Мутафчийского, пока результаты тестов на вирус не будут подтверждены окончательно, режим ЧС вводиться не будет.

По предварительным данным, потенциально зараженные — 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово. Они размещены в инфекционных отделения больниц, их состояние стабильное. Окончательные результаты анализов будут объявлены утром 8 марта.