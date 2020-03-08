В Вашингтоне, предположительно, зафиксирован первый случай коронавируса

Вашингтон, 8 марта. В столице США, предположительно, был выявлен первый случай коронавируса. Об этом мэр города Мюриэл Боузер написала в субботу в микроблоге Twitter.

«Сегодня вечером тестирование в лаборатории судебной экспертизы выявило, предположительно, первый случай коронавируса», — говорится в сообщении.

Американские СМИ выяснили, что Боузер имела ввиду не заразившегося коронавирусом участника конференции консервативных кругов Республиканской партии США, которая прошла в конце февраля в Мэриленде. По данным мэра Вашингтона, заразившийся в последнее время не выезжал за рубеж.

Боузер отметила, что лаборатория Вашингтона наблюдает за состоянием 11 пациентов. У девяти из них тесты на коронавирус отрицательные, у одного — «предположительно положительный». Заразиться мог 50-летний житель столицы. Симптомы проявились у мужчины в конце февраля, однако в госпиталь пациент был доставлен 5 марта.

Мэр отметила, что вводить режим чрезвычайной ситуации городские власти пока не планируют.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус выявили у одного из посетителей конференции Республиканской партии, на которой выступали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.