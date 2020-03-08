В России может исчезнуть целый вид тюленей из-за изменения климата

Москва, 8 марта. В течение нескольких лет в местах обитания гренландского тюленя в России сокращается количество льда, что может привести к исчезновению целого вида на территории страны, сообщил заместитель руководителя программы «Белуха – белый кит» Института проблем эволюции и экологии имени А.Н​​​. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

Глазов сообщает, что наблюдается высокий уровень смертности детенышей гренландского тюленя из-за отсутствия льда в районе Белого моря. По его словам, тюлени все свое историческое прошлое адаптировались к тому, чтобы размножаться на льду.

«В этом году льда фактически нет. Поколение этого года может пропасть, а так как эта ледовая тенденция сохраняется, то непонятно, как тюлени к этому приспосабливаются. Что их ждет: полное вымирание в наших водах или они как-то приспособятся?» — комментирует специалист.

По его прогнозам, вид может сохраниться лишь в Канаде, где лед еще есть. Из-за отсутствия льда детеныши тюленей часто тонут, так как не умеют плавать в первые недели своей жизни.

Как подчеркивает Глазов, после запрета на добычу детенышей тюленей — бельков, популяция этого вида слегка восстановилась. Однако изменения климата ставят под вопрос дальнейшее существование данного вида.

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