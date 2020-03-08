Саудовская Аравия может попытаться «надавить» на Россию

Эр-Рияд, 8 марта. Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки в апреле, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры с ОПЕК. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники агентства отметили, что Саудовская Аравия может повысить добычу еще больше — до 12 миллионов баррелей в сутки. Издание отмечает, что на фоне ударившего по спросу коронавируса такой рост «поверг бы рынки в хаос».

В агентстве подобное повышение считают попыткой заставить Россию и другие страны «вернуться за стол переговоров» через максимальное давление.

Министр энергетики России Александр Новак ранее заявил, то с 1 апреля истекают обязательства по сокращению добычи нефти по сделке ОПЕК+, которое действует с 2017 года. По словам главы Минэнерго, наращивание добычи нефти Россией с апреля будет зависеть от планов компаний, сообщает «Газета.ру». Новак уточнил, что ОПЕК и Россия договорились продолжать сотрудничество в рамках заключенных в июле прошлого года в Вене договоренностей.