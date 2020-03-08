Киевский политолог Романенко призвал украинцев готовиться к коллапсу

Киев, 8 марта. Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство — апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом, заявил руководитель политических программ Украинского института будущего.

По его мнению, профессионалы не хотят идти на госслужбу «на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом».

Романенко утверждает, что Зеленский упустил удачное время реформ, которые увеличили бы эффективность государственных институтов, так как на тот момент он не имел понимания приоритетов.

«Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке», — говорит Романенко.

Политолог предостерег украинцев, что им следует подготовиться к жизни после коллапса.

Ранее экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что продолжение экономической деградации Украины приведет ее к распаду. По его мнению, если Киев не добьется повышения экономического роста более 2-3% и не сделает ничего с коррупцией, то страну ждет распад на шесть частей. Саакашвили утверждает, что с приходом к власти президента Зеленского украинцы не увидели положительных изменений, что провоцирует рост сепаратистских настроений в регионах, в том числе и в Одессе.