Посольство России предупредило о возможном введении карантина на севере Италии

Рим, 8 марта. Посольство РФ в Италии предупредило, что местные власти готовят пакет мер по борьбе с коронавирусом.

В российском посольстве предупредили, что итальянские власти могут ввести карантин в Ломбардии и 11 провинциях севера Италии: Венеция, Падуя, Модена, Реджо нель Эмилия, Парма, Пьяченца, Римини, Пезаро и Урбино, Тревизо, Алессандрия и Асти. В этих областях сложилась наиболее тяжелая ситуация.

«Как сообщается, применительно к указанным регионам Италии это означает полный запрет на въезд/выезд. В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями МИД России настоятельно просим российских граждан воздержаться от поездок в Италию в настоящее время», — говорится в заявлении дипмиссии.

Количество зараженных коронавирусом в Италии выросло за сутки на 1,2 тысячи. Жертвами инфекции уже стали 223 человека, общее число зараженных составило 5,8 тысячи человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Южной Корее за последние сутки зафиксировали 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Согласно данным Министерства здравоохранения РК, общее число инфицированных в стране превысило 7,1 тыс. человек, скончались 50 пациентов.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань в конце прошлого года. Позже специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса COVID-19.