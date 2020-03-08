Кадыров ответил на информацию о слежке за ним Госдепа

Грозный, 8 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

Комментируя возросший интерес американских политиков к его деятельности, Кадыров подчеркнул, что ни имеет никакого бизнеса ни в России, ни в других странах. Также он заявил, что у него нет иностранных счетов.

«Мне некогда этим заниматься», — отметил глава Чечни.

Как он утверждает, прибыль, получаемая с конного спорта и скачек в ОАЭ, уходит на оплату работу персонала и содержание лошадей. Кадыров утверждает, что распродал почти половину своих лошадей, а деньги распределил между детьми.

Ранее «Голос Америки» 7 марта разместил выдержки из переписки представителя Госдепа США с конгрессменами Томом Малиновски и Джо Уилсоном, в которой политики выдвинули предположение, что санкции, установленные в отношении главы Чечни, препятствуют его «растущим связям» на Ближнем Востоке. Они напомнили о частых поездках Кадырова в ОАЭ, и об инвестициях Абу-Даби в Чечню. В Госдепартаменте заявили, что следят за деятельностью Рамзана Кадырова, а также отметили, что обсудят с эмиратскими партнерами их контакты главой Чечни.

Недавно Кадыров заявлял, что палестинские власти собираются построить в стране мечеть под названием «Чечня», символизирующую братство между двумя народами.