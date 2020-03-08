Российские военные раздали гуманитарную помощь в пригороде Алеппо

Дамаск, 8 марта. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в расположенный в пригороде Алеппо поселок Амирия.

Беженцам и местным жителям раздали одеяла, хлеб и около 250 продуктовых наборов, в которые входят мука, гречневая крупа, рис, чай и сгущенное молоко.

Получившие гуманитарную помощь беженцы рассказали о перенесенных во время боевых действий тяготах. Некоторые из них признались, что им пришлось «покупать» разрешение покинуть контролируемую боевиками территорию.

«Из нашей деревни было очень трудно уйти, боевики нас не выпускали. Меня били, украли все ценное. Я не мог больше терпеть, взял жену, детей. Мы заплатили постовым, чудом ушли», — цитирует Омара Эззука РИА Новости.

Ранее военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили сеть подземных туннелей протяженностью в несколько километров на окраинах расположенного вблизи Алеппо населенного пункта Хаям, сообщила «Газета.ру». В туннелях располагались штаб и убежища террористов.