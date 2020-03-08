Количество смертей от коронавируса в Южной Корее достигло 50

Сеул, 8 марта. Южная Корея за последние сутки зафиксировала 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Общее число инфицированных в стране превысило 7,1 тыс. человек, скончались 50 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения РК.

​​​Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до наивысшего уровня. Школьные занятия перенесены до 23 марта.

По данным южнокорейского Минздрава, общее число выздоровевших пациентов составляет 130 человек.

Сообщается, что общее количество заразившихся в Китае превысило 80 тыс. человек. За минувшие сутки заразились 44 жителя КНР. В общей сложности от коронавируса в Китае умерли 3097 человек.