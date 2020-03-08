Российские ученые пересадят крысам «напечатанную» на МКС костную ткань

Москва, 8 марта. Российские ученые первыми в мире пересадят крысам полученную на биопринтере в космосе костную ткань уже осенью текущего года. Об этом сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

По словам Хесуани, очередной эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани начнется на Международной космической станции (МКС) 10 апреля. Похожий эксперимент уже проводился осенью 2019 года. Но тогда после возвращения на Землю полученные в невесомости образцы передали для изучения специалистам.

«Эксперименты с животными, скорее всего, будут проведены уже осенью, после необходимых проверок», — цитирует Хесуани РИА Новости.

По его словам, ранее в ходе экспериментов на МКС печатали различные ткани. Но теперь 3D Bioprinting Solutions решила сконцентрироваться на исследованиях костей. Компания не планирует будущие эксперименты на станции, чтобы еще раз провести печать костной ткани, если это понадобится.

Несколько серий по печати костей поставят российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые прибудут на МКС 9 апреля. Напечатанные образцы 17 апреля вернет на Землю находящийся в настоящее время на орбите экипаж.

Ученые планируют вживлять костную ткань крысам, чтобы изучить способность напечатанных в космосе материалов инициировать рост ткани и то, насколько хорошо они выполняют функции каркаса для роста.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon успешно стартовала с американского космодрома на мысе Канаверал. Корабль с двумя тоннами груза состыкуется с МКС 9 марта. Это будет последний полет Dragon на орбиту, в дальнейшем его заменит Dragon 2.