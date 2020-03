ВВС Великобритании поднимали истребители для сопровождения российской авиации

Лондон, 8 марта. Британские ВВС подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые 7 марта оказались «в зоне интересов Великобритании», сообщает ВВС Соединенного Королевства.

Пресс-служба британского ведомства сообщила, что два российских противолодочных самолета Ту-142 выполнили полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана перед началом учений НАТО в Норвегии.

На снимках, прикрепленных к посту в Twitter, изображены российские Ту-142.

RAF Quick Reaction Alert (QRA) Typhoon aircraft launched today from @RAFLossiemouth and @RAFConingsby.



This was a routine response to Russian aircraft approaching UK air space and was coordinated with several other NATO allies.