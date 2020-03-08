Под Петербургом в результате двух автомобильных наездов погиб ребенок

Санкт-Петербург, 8 марта. В результате двух автомобильных наездов в Ленинградской области погиб ребенок, еще один человек госпитализирован, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло 7 марта около 8 часов вечера на 77-м км автодороги «Нарва» около деревни Бегуницы. Согласно предварительным данным, 13-летний мальчик выбежал на проезжую часть и был сбит автомобилем Lada Largus, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

Чтобы оказать помощь ребенку, на дорогу выбежала 24-летняя девушка. В итоге на них обоих совершил наезд Audi Q7 под управлением 52-летнего водителя.

«В результате аварии ребенок погиб на месте, девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», — сообщает ГИБДД.

Следователи выясняют детали происшествия, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о шести погибших в результате ДТП на автодороге Ухта—Троицко-Печорск в Республике Коми. Столкнулись Renault Duster и Renault Megane.