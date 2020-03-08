За сутки в Китае от коронавируса умерли 27 человек

Пекин, 8 марта. От коронавируса COVID-19 в КНР за последние сутки погибли 27 человек, вылечились — 1,6 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Общее количество заразившихся в стране почти достигло 80,7 тыс. человек. За минувшие сутки заразились 44 жителя КНР. В общей сложности от коронавируса в Китае умерли 3097 человек.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

Согласно данным ВОЗ, за пределами Китая количество заболевших превысило 21 тыс. человек, более 400 человек умерли. Два первых заразившихся коронавирусом выявлены в Болгарии, сообщила «Газета.ру». Случаи заболевания также отмечены во многих странах мира, включая Россию.