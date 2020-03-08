Посетитель конференции с участием Трампа оказался заражен коронавирусом

Вашингтон, 8 марта. У одного из посетителей конференции консервативных политических действий, на которой выступали президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс, обнаружен коронавирус. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Конференция проходила в конце февраля недалеко от Вашингтона. Глава государства выступал на мероприятии в заключительный день — 29 февраля. За два дня до него, 27 февраля, на конференции выступил Пенс.

По словам организаторов, заражение произошло до начала мероприятия. Однако заразившийся не контактировал с Трампом или Пенсом.

«Данный участник не находился рядом с президентом или вице-президентом, он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции», — отметили организаторы конференции.

Масштабная эпидемия вызванной новым штаммом коронавируса COVID-19 пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему времени случаи заражения отмечены в большинстве стран мира. Количество заразившихся превысило 105 тысяч человек, более 3,5 тысяч скончались.