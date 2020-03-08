Проезд для женщин на общественном транспорте Москвы в честь 8 Марта будет бесплатным

Москва, 8 марта. Проезд на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также на электричках 8 марта для всех жительниц столицы будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Немного забегая вперед — о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», — сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что парковка для женщин на улицах Москва 8 и 9 марта также будет бесплатной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь заявил, что в Международный женский день сделает бесплатный вход в музеи для женщин и детей.

«Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время», — отмечает Воробьев.

Ранее россиянок с 8 Марта поздравил президент Владимир Путин. Он отметил способность женщин все успевать на работе и дома, и при этом оставаться очаровательными.