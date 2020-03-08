В Венесуэле задержали 38 сотрудников госкомпании PDVSA

Каракас, 8 марта. Глава МВД Венесуэлы Нестор Реверол заявил о новых задержаниях сотрудников и руководства государственной нефтегазовой корпорации PDVSA, включая экипаж танкера Negra Hipólita.

Среди 38 задержанных оказались президент PDV Marina, его ассистент и шесть менеджеров компании.

«В рамках межведомственного расследования под руководством генеральной прокуратуры задержаны 8 человек помимо 30 членов экипажа танкера», — отметил Реверол.

Глава МВД сообщил, что сотрудники Главного управления военной контрразведки Венесуэлы обнаружили кражу 50 тысяч баррелей авиационного керосина, 36 тысяч баррелей дизельного топлива и 40 тысяч баррелей бензина, которые танкер Negra Hipólita вывез с НПЗ Парагуана в штате Фалькон.

Судно направилось на морскую границу между Венесуэлой и Нидерландскими Антильскими островами, где углеводороды перегрузили на пришедший под флагом Колумбии танкер Panamanian Glory.

Позже Negra Hipólita задержали и конвоировали на базу Сан-Аугустин-Армарио в Пуэрто-Кабельо силы ВМФ Венесуэлы. Там судно обыскали и арестовали экипаж.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 20 февраля подписал указ о реформе в нефтедобывающей отрасли страны для ее защиты от санкций США, сообщила «Газета.ру». Также с целью принятия срочных мер по обеспечению энергетической безопасности Венесуэлы был введен режим чрезвычайной ситуации.