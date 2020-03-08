Почти все пассажиры с коронавирусом на борту Grand Princess выздоровели

Лос-Анджелес, 8 марта. Заболевшие коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess почти выздоровели, сообщает главный врач круизной компании Carnival Corporation Гранд Тарлинг.

«Первые 45 человек, которых мы отобрали для тестирования, — это те, кто сообщил о признаках заболевания во время плавания​​​. Они почти все выздоровели, но остаются изолированными в каютах», — сообщил медик.

Согласно его данным, среди пассажиров, у которых диагностирован коронавирус, люди из разных стран. Он подтвердил, что среди инфицированных были двое граждан США. Всего на лайнере 21 человек с коронавирусом.

Ранее RT сообщало, что в Молдавии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Вирус подтвердился у женщины, вернувшейся из Болоньи.