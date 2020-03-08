Львовские националисты угрожают погромами из-за русскоязычного лицея

Львовский лицей № 45 не дает спокойно спать украинским националистам. Самим своим существованием. Дело в том, что в большинстве классов учебного заведения преподают на русском.

Руководство лицея отмечает, что учиться на языке Пушкина хотят тысячи воспитанников. По итогам недавнего опроса выяснилось, что 80% учащихся не желают переходить на «мову». В некоторых классах таких добровольцев не оказалось вовсе. Разумеется, в этом вопросе учитывается и мнение родителей.

«Спрос есть, русские классы набираются, а новый закон о среднем образовании разрешает это делать. Поэтому нарушений нет», — цитирует собеседника издание «Страна».

Важно отметить, что воспитанники лицея и по украинскому языку вовсе не пасут задних. Ребята регулярно участвуют в олимпиадах по украинскому языку и литературе на региональном и национальном уровне, занимают призовые места. Удивительное дело.

Оказывается, чтобы овладеть «мовой», вовсе не обязательно гнобить другие языки и культуры.

Тем не менее лицей то и дело подвергается травле со стороны «патриотов» из города Львова. Объявление о наборе русскоязычного класса послужило импульсом для новой волны угроз и оскорблений.

«Стоит ожидать от лицея новых сепаратистов, беженцев, переселенцев, малороссов, новороссов и других украинофобов», — переживает «активист» Игорь Девбич.

Усилия радикалов нельзя назвать тщетными. Кое-что удается. Например, в лицее раньше находился музей Пушкина. Здесь, в частности, хранились первые издания Александра Сергеевича на польском языке.

«В музее были уникальные материалы о Пушкине и Галичине, где его произведения впервые напечатали на польском языке. Сейчас там есть экспозиция «Литературный Львов», — цитирует «Страна» директора лицея Натальи Мельник.

Желания националистов удовлетворены, музея Пушкина в лицее больше нет. Чего же боле? «Патриоты» убеждены, что русскоязычному лицею не место на львовской земле. Участники Facebook-дискуссии угрожают попросту сжечь учебное заведение.

«Когда-то были еврейские погромы во Львове, скоро придется делать москальские погромы», — пишет один из пользователей.

Выходит, массовое уничтожение еврейского населения карателями УПА1 (вооруженное крыло ОУН1 — запрещенная в России организация) теперь составляет предмет гордости националистов.

«Мой Львов уже не тот. Когда-то Львова и Бандеры боялись и уважали, а сейчас понаехало москалей и права качают», — сетует еще один участник обсуждения.

В подобном тоне выдержаны и сотни других сообщений, посвященных опальному лицею. Нужно сказать, что львовские националисты могут ранить далеко не только словом. В городе уже давно функционируют отряды, карающие за русский язык. Регулярно попадают под раздачу местные музыканты. За песни на русском с ними проводят «воспитательные беседы», а нередко и просто избивают, ломают инструменты. Физическое насилие применяется вполне открыто. Члены формирования «Сокол» докладывают о своих «рейдах» на странице организации в Facebook.

Правоохранителей эта деятельность нисколько не смущает. Чего не сделаешь ради «мовы»? Тем более, что у радикалов есть «правовые» основания. Русскоязычный продукт во Львове официально запрещен. Вопреки конституции, которая гарантирует свободное развитие всех языков национальных меньшинств, особо выделяя русский.

На днях уроженец Волыни 12-летний Максим Ткачук принял участие в песенном конкурсе Stars of the Albion. Престижный конкурс в Лондоне был приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Юноша исполнил песни «Смуглянка» и «Синяя вечность». Жюри оценило талант Максима по достоинству. Украинец отпраздновал заслуженную победу.

А вот на родине его триумфу не обрадовались. Юноша подвергся травле, в которой поучаствовали не только рядовые пользователи, но и официальные лица. В частности, депутат Волынского облсовета от «Свободы» Александр Пирожик. Максим не побоялся ответить обидчикам.

«У каждого есть свое мнение. Пусть говорят. Я бы спросил, зачем, что им не нравится? То, что я спел песню на 75-летие Победы, еще не означает, что они мне должны писать всякие гадости. Мне нравится Украина, мне нравятся люди, но есть и такие, которые считают себя такими уж патриотами, что аж не знаю», — сказал Ткачук.

За парня заступился блогер Евгений Хурсин. Он уверен, что страна должна гордиться такими талантами. Прокомментировала ситуацию и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она призвала Генеральную прокуратуру Украины дать правовую оценку действиям людей, затравивших волынского сироту.

Но этот призыв едва ли будет услышан. У киевских правоохранителей есть дела и «поважнее».

1 Организация запрещена на территории РФ.