Врач предупредил вегетарианцев в России об опасной болезни

Москва, 8 марта. Вегетарианцев и традиционалистов в России весной может ждать авитаминоз. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Авитаминоз развивается в связи с недостатком в организме определенного витамина. В настоящее время в России можно найти продукты для различного бюджета и на любой вкус. Поэтому большинство россиян, так или иначе, получают нужное количество микроэлементов и витаминов. Опасная болезнь, в большинстве случаев, грозит лишь тем, кто ограничивает себя в еде целенаправленно, предупредил врач.

«В России культура вегетарианства не развита. У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов», — заявил Болибок в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал о случаях, когда девушки садятся на вегетарианские или низкокалорийные диеты, и у них начинаются проблемы со здоровьем. По словам Болибока, анализы таких пациенток «показывают дефициты, вплоть до малокровия».

Он рекомендует вегетарианцам посоветоваться с диетологом, который поможет правильно подобрать необходимый набор продуктов. Также врач поможет традиционалистам, которые едят одну и ту же еду из года в год, и также могут оказаться в группе риска.

Ранее врачи дали несколько советов, как не навредить себе во время Великого поста, сообщила «Газета.ру». Диетологи советуют включить в свой рацион пищу с высоким содержанием белка и растительными жирами. Насытить организм этими полезными компонентами помогут капуста, морские водоросли и лен.

Питаться лучше всего три раза в сутки, а между основными приемами пищи можно делать легкий перекус фруктами, чтобы заглушить чувство голода, отмечают специалисты.