Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ поступит в Госдуму 10 марта

Москва, 8 марта. Законопроект, разрешающий получить российский паспорт, не отказываясь от гражданства другого государства, скорее всего, поступит в Государственную думу 10 марта, сообщает первый заместитель представителя думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий​​​.

Водолацкий подчеркнул, что законопроект позволит соотечественникам и вообще иностранцам, желающим работать в России, получить паспорт с двуглавым орлом, не отказываясь от гражданства своей страны.

«Если во вторник, 10 числа, закон будет в Госдуме, то я думаю, что среда, максимум четверг — мы его рассмотрим на комитете», — говорит Водолацкий.

Согласно его сведениям, инициатива будет вынесена на первое чтение в конце марта, в апреле может пройти второе и третье чтение. По его словам, с просьбой упростить получение российского гражданства выступили соотечественники на Всемирном конгрессе соотечественников в Москве. Водолацкий подчеркнул, что среди них есть дети эмигрантов первой и второй волн, которые говорят на русском языке и сохранили уважение к русской культуре и традициям.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства РФ, сообщает «Газета.ру».