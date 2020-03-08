ФАН публикует видео с места убийства подростка в Колпино

Санкт-Петербург, 8 марта. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видеозаписи с места убийства 14-летнего школьника в Колпино.

Напомним, 7 марта 14-летний сын судьи случайно выстрелил в рот своему товарищу из отцовского ружья. Сообщалось, что в этот день дети праздновали день рождения. В результате детских шалостей, 14-летний мальчик получил несовместимое с жизнью ранение головы.

Труп ребенка обнаружили на лестничной площадке. Тело было прислонено к стене на 7-м этаже жилого дома, где произошла трагедия.

Совершивший выстрел ребенок скрылся. На месте происшествия также не было обнаружено ружье его отца.

Следственный комитет уже открыл уголовное производство по делу об убийстве.