Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

ФАН публикует видео с места убийства подростка в Колпино

353
0 Оставить комментарий

ФАН публикует видео с места убийства подростка в Колпино

Санкт-Петербург, 8 марта. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видеозаписи с места убийства 14-летнего школьника в Колпино.

Напомним, 7 марта 14-летний сын судьи случайно выстрелил в рот своему товарищу из отцовского ружья. Сообщалось, что в этот день дети праздновали день рождения. В результате детских шалостей, 14-летний мальчик получил несовместимое с жизнью ранение головы.

Труп ребенка обнаружили на лестничной площадке. Тело было прислонено к стене на 7-м этаже жилого дома, где произошла трагедия.

Совершивший выстрел ребенок скрылся. На месте происшествия также не было обнаружено ружье его отца.

Следственный комитет уже открыл уголовное производство по делу об убийстве.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров