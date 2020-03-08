Аравийская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в Йемене

Сана, 8 марта. Аравийская коалиция нанесла удары по ряду объектов хуситского движения «Ансар Аллах» в порту Салиф в Йемене. Об этом со ссылкой на заявление коалиции в воскресенье сообщили СМИ.

Ударам подверглись объекты, с которых повстанцы запускали начиненные взрывчаткой дроны и лодки, что создавало угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в Красном море.

Противостояние правительственных войск с повстанцами-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В активную фазу оно перешло в марте 2015 года в результате вторжения в страну коалиции под руководством Саудовской Аравии.

Операцию против мятежников поддержали ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт. Позже это сделали Иордания, Марокко, Египет, Пакистан и Судан.