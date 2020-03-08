В возрасте 33 лет умер чемпион Параолимпийских игр Евгений Кегелев

Москва, 8 марта. Чемпион Параолимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев ушел из жизни в возрасте 33 лет, сообщает Параолимпийского комитет России.

Причины смерти спортсмена не уточняются​​​. Кегелев завоевал золотую медаль в эстафете 4 по 100 метров на Параолимпийских играх 2012 года в Лондоне.

До 2019 года Кегелев был членом сборной России по легкой атлетике спорта слепых. Атлет представлял Красноярский край. За свои спортивные достижения и вклад в развитие параолимпийского движения Кегелев был награжден «Орденом Дружбы».

«Параолимпийский комитет РФ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Кегелева», — сказано в сообщении.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ушел из жизни актер и бодибилдер Дэвид Пол. Актер получил известность благодаря работе в фильмах «Варвары» и «Няньки», где они с братом-близнецом сыграли главные роли.