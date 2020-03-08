Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Аргентине

Буэнос-Айрес, 8 марта. Первый случай вызванной коронавирусом смерти человека зафиксирован в Аргентине. Об этом сообщил местный телеканал TN.

Умер 64-летний мужчина, который недавно вернулся из Франции. Погибший страдал от диабета, бронхита и гипертонии, имел проблемы с почками.

В настоящее время в стране подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом.

Китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции в городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что пневмония была вызвана новым типом коронавируса, который получил название COVID-19.

Согласно последним данным, количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 103 тысячи человек. От вируса погибли более 3,5 тысяч человек.