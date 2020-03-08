Канада выделит 1,5 млн долларов для украинской полиции

Оттава, 8 марта. Канада выделит более 2 млн канадских долларов (около 1,5 млн долларов США) для поддержки украинской полиции, говорится в пресс-релизе МИД Канады по итогам визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня в Киев.

«Министр сообщил о выделении более 2 млн [канадских] долларов в течение 3 лет, чтобы помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины при осуществлении процессов реформирования», — сообщает канадский МИД.

Напомним, министр иностранных дел Канады посещал Украину с 4 по 6 марта. Шампань обсудил с президентом Владимиром Зеленский ход реформ в стране. Канадский министр остался доволен темпами реализации реформ на Украине.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора с новым главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в поддержке со стороны Берлина.