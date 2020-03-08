Шесть человек погибли в результате ДТП в Коми

Сыктывкар, 8 марта. Шесть человек погибли в результате ДТП на автодороге Ухта — Троицко-Печорск в Республике Коми. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Столкнулись автомобиль Renault Duster и Renault Megane. Пострадали восемь человек, из них шесть погибли, госпитализированы двое», — уточняет RT.

Ранее стало известно о масштабном ДТП в Сирии. На трассе Дамаск — Хомс бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 30 человек. Еще несколько человек пострадали.

«Бензовоз столкнулся с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск — Хомс, в результате погибли 30 человек и несколько пострадали», — указано в публикации Sham FM.

Также сообщалось о гибели двух людей в аварии под Омском. Инцидент произошел на пересечении улиц Магистральная и Ленина в поселке Таврическое.