Обрушилась часть кирпичной конструкции на украинском заводе «Мотор Сич»

Запорожье, 8 марта. Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода «Мотор Сич» в Запорожье, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по региону.

Как сообщает ведомство, 7 марта в 19.40 по местному времени поступил звонок, что на улице Днепропетровской требуется помощь спасателей.

«Спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло обрушение кирпичной конструкции АО «Мотор Сич» на территорию частного домовладения, расположенного поблизости», — сказано в сообщении ГСЧС.

В результате инцидента никто не пострадал, спасатели обезопасили зону обрушения.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Продукция завода используется на летательной технике в 120 государствах.

«Газета.ру» сообщала, что неофициальный советник президента США Дональда Трампа, вел переговоры о покупке «Мотор Сич», чтобы помешать Китаю приобрести компанию.

Ранее эксперты прогнозировали неизбежное исчезновение украинского авиационного завода «Мотор Сич». Политолог Ростислава Ищенко заявлял, что часть производства была перенесена в Россию по решению директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Произошло это еще за два года до событий на Майдане.