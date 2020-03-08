Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака в Сирии

Дамаск, 8 марта. Военная полиция России провела патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Глава ЦПВС РФ добавил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту аэродром «Камышлы» — Телль-Эш-Шур-Габби — Алия — Телль-Эш-Шур-Габби — аэродром «Камышлы», передает RT.

Ранее стало известно о масштабном ДТП на трассе Дамаск — Хомс. В результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами погибло не менее 30 человек. Точное количество жертв аварии выясняется.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты выступили против договоренностей Москвы и Анкары по Идлибу. Об этом американская делегация заявила на совещании Совета безопасности ООН.