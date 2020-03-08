Сын судьи из Колпино случайно убил друга выстрелом в голову

Санкт-Петербург, 8 марта. На лестничной площадке в Колпино обнаружили тело подростка с огнестрельным ранением. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с места происшествия.

Отмечается, что 14-летний ребенок погиб в результате несчастного случая. Его друг-ровесник, который является сыном судьи, во время игр случайно выстрелил в рот товарищу из отцовского ружья. Известно, что дети в этот день праздновали день рождения.





Трагедия произошла 7 марта около 21.00. Труп ребенка был прислонен к стене на лестничной площадке седьмого этажа жилого дома, на ул. Ижорского Батальона. В лифте подъезда была обнаружена кровь, ее пытались замыть, чтобы скрыть следы преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту — ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Стрелявший подросток сбежал с места происшествия. Оружие из которого был произведен выстрел, также не было обнаружено.