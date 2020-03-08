Тело подростка с огнестрельным ранением обнаружено в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 марта. Тело подростка с огнестрельным ранением обнаружено в муниципальном образовании Колпино в Санкт-Петербурга.

Труп нашли военнослужащие Росгвардии на лестничной площадке в здании по улице Ижорского Батальона. У погибшего выявлено огнестрельное ранение в голову. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее труп подростка был найден в лесопарке в Петербурге. По предварительным данным, смерть юноши имела насильственный характер.

«Тело 13-летнего подростка было обнаружено в лесопарке Сосновка. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку», — передавала «Газета.ru».

Также в Иркутской области скончался 12-летний мальчик. Возле его тела выявлено два газовых баллона. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.