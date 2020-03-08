Число инфицированных коронавирусом во Франции приблизилось к тысяче человек

Париж, 8 марта. Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во Франции приблизилось к 1 тыс. человек, сообщает BFMTV.

По словам руководителя генеральной дирекции здравоохранения Франции Жерома Саломона, число диагностированных случаев заражения вирусом достигло 949 человек. По его данным, за последние сутки было обнаружено 336 новых случаев. Всего во Франции из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончались 16 человек.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за распространения нового типа коронавируса.