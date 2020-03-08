На Мадейре зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Лиссабон, 8 марта. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов португальского архипелага Мадейра, сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Катаклизм был зафиксирован около 9 часов вечера (полночь по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 55 км южнее от города Фуншал и залегал на глубине около 2 км.

Информация о разрушениях и жертвах не поступала. Согласно предварительным данным, угроза цунами отсутствует.

Напомним, что в конце февраля было зафиксировано мощное землетрясение на турецко-иранской границе. Сообщалось о 7 погибших.